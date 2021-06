Scivola sull’Adamello e ferito si trascina nella neve per 11 ore: «Ma ce l’ho fatta»

Ha temuto di non farcela Paolo Radaelli dopo la caduta in Adamello cui si è slogato una caviglia. «Ma ce l’ho fatta». Ora è ricoverato al Papa Giovanni

Ha camminato zoppicante e sanguinante per 11 ore in montagna, prima di raggiungere una baita e chiedere soccorso, sfidando il buio, il freddo e anche un fortissimo temporale, dopo la rovinosa caduta in Val Adamè sull’Adamello, che gli ha causato ferite al volto e la distorsione di una caviglia. Ore condite da dolore, timore di non farcela ma soprattutto coraggio e tanta forza, quella dimostrata da Paolo Radaelli, pensionato 67enne di Treviglio, ricoverato in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII», dove si trova dalle prime ore di ieri, dopo essere stato soccorso dal personale di un’eliambulanza alla baita Adamè, raggiunta dall’escursionista dopo la mezzanotte di venerdì.

Sposato e padre di due figli, e da due anni in pensione, dopo avere insegnato matematica all’Istituto Oberdan di Treviglio, Radaelli da più di quarant’anni è un appassionato di montagna: iscritto al Cai, ha scalato in questi anni sulle Alpi 34 quote Quattromila: quella dell’altro ieri doveva essere un’escursione tranquilla e abbordabile. Tutto programmato, con partenza alle 4,30 da Treviglio e arrivo tre ore dopo in auto alla malga Malgalincino: «La mia meta era il bivacco Baroni, a 2.800 metri, che avrei raggiunto nel primo pomeriggio – raccolta l’escursionista – e tutto sembrava andare per il verso giusto. Prima tappa completata alle 8,30 al rifugio Lissone del Cai, dove ho fatto colazione e chiacchierato con il gestore. Alle 10 l’arrivo alla baita Adamè, dove ho parlato con i tre volontari che gestiscono la casupola, ai quali ho detto che qualora non mi avessero visto tornare col chiaro di lanciare l’allarme, sperando in cuor mio che non mi succedesse nulla».