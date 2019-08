Scuola, in arrivo concorso per i precari Nella Bergamasca opportunità per 5 mila

Procedura riservata a tutti i docenti con 36 mesi di servizio statale negli ultimi otto anni, ma «Salvo intese»: fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrebbero esserci delle modifiche al testo.

Una possibilità in più per almeno cinquemila precari. Secondo le stime di Cisl Scuola è questo il numero di docenti bergamaschi che potrebbero essere interessati al prossimo concorso per la stabilizzazione del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Merito del decreto scuola (subito ribattezzato «Salvaprecari»), approvato nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri con la formula del «salvo intese».