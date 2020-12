Scuola, rientro in classe al 50% Verso l’intesa con il Governo

Prove tecniche di rientro. Regione Lombardia, Anci e Upl (le associazioni che raccolgono rispettivamente i Comuni e le Province) hanno spedito all’attenzione del premier Giuseppe Conte e a diversi ministri del suo Governo le proprie osservazioni sulla ripartenza di gennaio. Proposte che sembrano destinate ad avere buon esito, in particolare quella della riduzione della lezioni in presenza dal 75%, come da decreto, al 50. O meglio, partire da quest’ultimo livello per arrivare progressivamente al 75 sulla scorta del monitoraggio del trasporto pubblico locale e (ovviamente) dei livelli dell’epidemia. Oggi è in programma una riunione della Conferenza Stato-Regioni dove si potrebbe trovare l’intesa, anche sui fondi aggiuntivi chiesti dalle Regioni per il potenziamento delle corse: 130 milioni per la sola Lombardia.