Scuola, via libera all’intesa In classe al 50% dal 7 gennaio

In Conferenza Stato-Regioni le linee guida per le superiori. Trasporti già come se il 75% fosse in presenza e orari scaglionati.

L’intesa sulla riapertura delle scuole superiori dal 7 gennaio c’è. Arriva al termine dell’ennesima giornata «pasticciata». Prima che l’accordo tra Regioni, Province e governo venisse raggiunto (con videoconfernza ancora in corso), il premier Giuseppe Conte ha dato l’annuncio nel corso della registrazione della trasmissione «Porta a porta», andata in onda ieri sera. «Dobbiamo riportare la didattica in presenza almeno al 50 per cento per le scuole secondarie superiori e dobbiamo farlo con il massimo della flessibilità», ha dichiarato.

Lezioni al 50%