Scuole, nuove regole in arrivo: al posto delle quarantene scatterà l’autosorveglianza

La parola chiave è quella più attesa: semplificazione. Se sarà effettivamente così, però, lo si scoprirà solo alla prova dei fatti. Intanto una nuova circolare sulla gestione del contagio a scuola è in arrivo, probabilmente per la giornata di oggi, con un primo chiarimento: «Nei casi di positività che fanno scattare la Dad - ha anticipato ieri Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a Radio 24 -, i ragazzi si intendono in autosorveglianza e non più in quarantena». Una formula, tuttavia, che dovrà essere dettagliata meglio attraverso la circolare confezionata dal ministero dell’Istruzione. Entro l’inizio della prossima settimana si dovrebbe poi aggiungere un ulteriore tassello, cioè la conferma sul fatto che per il ritorno in classe di guariti e vaccinati - nelle medie e nelle superiori in particolare - servirà solo il tampone negativo e non il certificato medico.

Tempi più lunghi, invece, per una delle svolte più attese, cioè la possibilità di evitare la Dad per gli studenti vaccinati: «Per queste misure serve modificare dei Dpcm, e quindi serve un Consiglio dei ministri che potrebbe arrivare dopo il voto per il Quirinale, all’inizio della settimana prossima», ha osservato Costa. Allo studio, tra l’altro, c’è la possibilità di eliminare il tampone per gli studenti vaccinati in regime di autosorveglianza e senza sintomi. La sintesi, in sostanza, è che ancora per qualche giorno (se non per una settimana almeno) ci si dovrà districare in una selva normativa intricatissima, con progressive limature in senso semplificativo.