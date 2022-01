Sebino, va in pensione dopo 35 anni il «guardiano» di lago e fiume

Il «guardiano» delle acque del lago e dell’Oglio, lascia. Massimo Buizza se ne va, dopo 35 anni trascorsi monitorando quotidianamente la traversa, e il livello del lago d’Iseo che la struttura di Fosio, a Sarnico, regola. L’ingegnere bresciano va in pensione: 69 anni, di Brescia città, Buizza ha rivestito fino a settimana scorsa il ruolo di direttore del Consorzio dell’Oglio assunto nel lontano 1987. Per la verità, a chi lo chiama in queste ore risponde – ancora – mentre è pienamente operativo. «C’è un passaggio di consegne da fare, lavori da chiudere, è un momento delicato» dice lui. A prendere il suo posto, ma solo temporaneamente, arriverà Doriana Bellani, direttrice del Consorzio del Ticino, che ha accettato l’incarico ad interim. Entro la fine dell’anno il Consorzio sebino dovrà emettere un bando per l’assunzione del nuovo direttore.

E l’addio di Buizza arriva in un momento cruciale, particolarmente propizio per l’ente regolatore: a inizio 2022 il Consorzio ha ricevuto conferma di un maxi contributo di quasi un milione e mezzo di euro per la riqualificazione in chiave antisismica della casa dei custodi (lavori nel 2023) e della diga (fra il 2024 e il 2026). Contributo che va ad aggiungersi ai due milioni di euro concessi dal Ministero per il medesimo progetto, peraltro già annunciato lo scorso anno: «Non abbiamo mai ricevuto cifre simili, mai visto finanziamenti così generosi per i nostri progetti – ammette Buizza –. E mi sento un po’ come il sottotenente Giovanni Drogo, protagonista de Il deserto dei tartari di Dino Buzzati: ho aspettato per decenni l’occasione di poter intervenire sulla traversa, per riqualificarla, e i fondi arrivano quando il mio incarico è terminato. Peccato».