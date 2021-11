Sei nuove aperture a Oriocenter: moda, casa e c’è anche Sturbucks

Sei nuove apertura in autunno a Oriocenter, la galleria commerciale che conta 280 negozi : tra ottobre e novembre hanno aperto o apriranno Casa, Dixie, Marina Militare, Pylones, Robe di Kappa – Superga e Starbucks. Arrivano così a 19 gli store che hanno aperto durante l’anno: I love Poké, Capatoast, Garmin, Rom’Antica, Cisalfa, Sicilia’s, Barbuti, Refrigiwear, OOF Ottica, Orecchiette à porter, Guess Kids, CMP, Smokery.

«A seguito della pandemia di Covid-19 abbiamo notato come siano cambiate le esigenze e i comportamenti dei nostri clienti» commenta Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter. «Alcune categorie merceologiche che prima erano considerate come un “surplus” nella vita quotidiana, sono diventate delle vere e proprie necessità, tanto che in questo periodo storico hanno subito un notevole aumento delle vendite. Lo smartworking e il lockdown hanno, infatti, favorito la cura e l’attenzione, anche nei più piccoli dettagli, del proprio ambiente domestico rendendolo accogliente e funzionale, ma anche l’attenzione all’hi-tech e il bisogno di fare movimento, puntando su accessori e abbigliamento sportivi per potersi allenare tra le proprie mura domestiche o outdoor. Ed è proprio per questo e per cercare di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti che puntiamo sempre a migliorarci aumentando la nostra offerta con brand esclusivi e di qualità».