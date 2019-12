Selvino, Sciesopoli riapre al pubblico Un viaggio nei luoghi della memoria

Per i prossimi 12 anni sarà possibile visitare una parte del giardino e degli interni negli stessi giorni e orari di visita del Museo. Qui tutte le info.

Ora è ufficiale: dopo il Museo, presto anche Sciesopoli riaprirà. Dopo l’inaugurazione alla fine di ottobre del MuMeSE – il Museo Memoriale allestito all’interno del municipio – il Segretariato regionale del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, la società «Schiavo», proprietaria dello stabile, e il Comune hanno firmato all’inizio del mese un accordo per la fruizione pubblica dell’ex colonia che tra il 1945 e il 1948 accolse 800 bambini ebrei.