Sempre pronta ad aiutare Brembate piange la decana

Il sindaco ha porto ai famigliari le condoglianze a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, e così il parroco don Cesare Passera. Angelica ha vissuto a Genova, dove ha lavorato come domestica, e quando è rientrata nella Bergamasca ha svolto il lavoro di commessa in una salumeria. A Brembate era diventata un punto di riferimento per risolvere piccoli e grandi problemi, una sorta di «infermiera di paese».