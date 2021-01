Sentierone, chiude il negozio Bianchi Delusione tra gli amanti delle due ruote

Il punto vendita e officina nel centro di Bergamo chiude i battenti per restare solo come showroom. Una scelta strategica e non economica.

In nove anni il n egozio -officina della Bianchi sotto i portici del Sentierone si è guadagnato una nutrita schiera di affezionati clienti, tanto da diventare un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote che da lì partono per escursioni in sella alle loro biciclette Bianchi.

Nel 2020 nel negozio sul Sentierone le vendite sono cresciute del 55% rispetto all’anno precedente , in dodici mesi sono state vendute quasi 500 biciclette . Eppure sabato il punto vendita ha chiuso i battenti per trasformarsi in uno showroom. Le due ruote del noto marchio saranno esposte in vetrina ma chi vorrà acquistarle o farle sistemare dovrà rivolgersi altrove, in una delle dieci concessionarie sparse per la provincia.