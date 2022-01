Senza patente da 12 anni: multa da cinquemila euro per un pensionato

Un anziano di Mozzo è stato «pizzicato» mentre guidava la sua auto senza patente, revocata da ormai 12 anni. Fermato a Madone dalla polizia locale Centrisola, per lui è scattata una pesante sanzione e il fermo dell’automobile. È accaduto ieri , quando una pattuglia della polizia locale Centrisola, durante lo svolgimento dei normali controlli ha intimato l’alt a un veicolo condotto da un pensionato residente a Mozzo.

Alla richiesta degli agenti di esibire la patente di guida, lo stesso dichiarava di averla lasciata a casa. Da un controllo approfondito effettuato dagli agenti, è emerso che il pensionato non solo non era materialmente in possesso della patente di guida, ma che la stessa gli era stata revocata ben 12 anni fa: nel 2010. Per lui è immediatamente scattata una sanzione di cinquemila euro per guida senza patente, oltre che il fermo del mezzo.