Seriate, donna rincasa ubriaca Rimproverata, ferisce a coltellate il marito

È tornata a casa ubriaca e, davanti ai rimproveri del marito, ha reagito: ne è nata una lite in cui ad avere la peggio è stato l’uomo, perché lei non ha esitato a impugnare un coltello e a ferirlo a una gamba, a una mano e alla testa.

La donna, anche lei portata in ospedale con lesioni (ma non da arma) a testa, orecchio, volto, rischia ora una denuncia per lesioni gravi e per maltrattamenti su minori. Già, perché la scena è avvenuta sotto gli occhi dei tre figli piccoli della coppia.