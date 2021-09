Seriate, malore all’inizio del matrimonio: zio della sposa muore in chiesa

«Ci siamo quasi: tu domani ti sposi». Giovedì sera il settantenne Giuseppe De Dona aveva espresso così tutta la sua felicità per il matrimonio della nipote della sua compagna Maria Rosa, zia della sposa. Lo aveva fatto in auto, dopo averla accompagnata a ritirare l’abito da sposa. Poi venerdì mattina, prima delle 11, si era presentato nella parrocchiale di Seriate, seduto nei banchi in fondo. Ma, per un tragico e triste scherzo del destino, non è riuscito a vedere Melanie Cadei sposarsi con Davide Camozzi perché prima che si iniziasse a celebrare il matrimonio, proprio all’arrivo della sposa, lo zio si è sentito male ed è caduto a terra perdendo conoscenza. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi: gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Giuseppe De Dona è deceduto poco prima della celebrazione.

«Io non ero in chiesa – racconta l’arciprete della parrocchia di Seriate, don Mario Carminati – e sono stato chiamato quando hanno allertato il 112. A quel punto ci siamo tutti raccolti in preghiera per il defunto e poi, insieme agli altri sacerdoti (ha celebrato il matrimonio don Stefano Manfredi, parroco di Lurano, insieme al curato di Seriate, don Marcello Crotti), ci siamo riuniti con gli sposi per comprendere cosa preferivano fare in una situazione del genere. Insieme abbiamo concordato di continuare in maniera sobria la celebrazione, anche perché avevano già rimandato il matrimonio a maggio dell’anno scorso per il Covid e poi i familiari della sposa provenivano dal Belgio e dal Trentino: un rinvio sarebbe stato complicato».