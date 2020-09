Seriate, terapia intensiva ampliata All’ospedale triplicati i posti letto

Con i lavori in corso al Pronto soccorso, passeranno da sei a diciassette. «Un ampliamento a beneficio di tutto il territorio».

Bolognini di Seriate, i posti letto in terapia intensiva triplicano: da sei si passa a 17. Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno accordato all’Asst Bergamo Est nuovi finanziamenti – complessivamente quattro milioni e 830 mila euro – per l’ampliamento dell’ospedale: finanziamenti che vanno ad aggiungersi alle risorse già concesse con una delibera regionale firmata nel 2017 – parliamo di tre milioni e 170 mila euro – e che, di fatto, consentono al presidio ospedaliero di attrezzarsi per la complessa gestione delle emergenze sanitarie.

Gli spazi