Serratura rotta, chiusa in bagno 24 ore

Donna delle pulizie liberata dai pompieri

Bergamo, brutta avventura per una signora di 56 anni. Sabato è rimata bloccata in una toilette senza finestra degli uffici in cui stava facendo le pulizie. Il cellulare rimasto in borsa. la madre il giorno dopo ha dato l’allarme e la donna è stata trovata.