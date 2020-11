«Serve più didattica a distanza Bergamo, i bus così non bastano»

Il problema di suo è abbastanza semplice. Scolastico, verrebbe da dire. «Se la capienza dei mezzi pubblici resta fissata all’attuale 50% non vedo come si pensi di poter portare a scuola il 100% degli studenti. Ci servirebbe il doppio di tutti, mezzi e autisti».

Emilio Grassi, direttore dell’agenzia del trasporto pubblico locale, non gira intorno al problema : «A settembre la capienza era dell’80%, la didattica a distanza decisa da ogni istituto e complessivamente raggiungeva il 15%: c’era chi arrivava al 50 e chi non la faceva proprio. Chiaro che in presenza di una capienza dimezzata dei mezzi servirà una certa uniformità e un confronto con le scuole per definire il modello d’esercizio: dobbiamo cioè capire quale sarà la quota di didattica a distanza e i vincoli di capacità dei mezzi». E prima ancora «quando si intenda ripartire, e sarebbe opportuno capirlo con un minimo di anticipo per organizzarsi adeguatamente».