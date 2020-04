«Servono indicazioni certe sulle modalità dei tamponi»

I medici«Troppa confusione, per tornare al lavoro i test non bastano». Confindustria: «Per ora non abbiamo direttive, ma ci stiamo preparando»

Mettiamola così: la situazione può solo migliorare. Perché su esami sierologici e tamponi, parafrasando Mao, «Grande è la confusione sotto il cielo». Solo che qui la situazione non è eccellente, proprio no. «Si parte solo dalla Valle Seriana, e si è scoperto da poche ore: peccato che nelle restanti parti della provincia i medici siano subissati di telefonate di pazienti che chiedono dove si possa andare a fare i test» commenta Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici. «Bisogna capire con che tempi gli esami verranno estesi alle altre zone».

Ecco, gli esami, rigorosamente al plurale: «Sui tamponi dovrebbe arrivare oggi un nuovo form con indicazioni per i medici». Ieri in mattinata quelli della Valle Seriana se ne sono visti arrivare uno per gli esami sierologici da compilare entro le ore 12: «Non proprio un modello d’efficienza». Una lista di 10 pazienti a settimana«da sottoporre all’esame: parliamo di persone che hanno avuto sintomi però non diagnosticati col tampone, ma anche lavoratori di attività ritenute essenziali. I medici? Se vogliono si possono inserire anche loro nella lista».