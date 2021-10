Si è spento il sorriso di Jessica, giovane mamma di tre bimbi

Aveva solo 34 anni, Jessica, quando è mancata ai suoi affetti: ai suoi tre bambini – Luca 10 anni; Alessio 6 anni; e Davide 18 mesi –, a suo marito Matteo, ai suoi genitori Daniela e Franco, al fratello Diego, a parenti e amici. Aveva solo 34 anni ed era «una mamma e una figlia e fantastica», sussurra papà Franco Colleoni mentre gli si inumidiscono gli occhi e la parole s’interrompono. Poi riesce a dire: «Jessica era solare, per tutti aveva un sorriso, io stravedevo per lei. Era figlia e mamma come poche».

Non riesce a dire altro il papà se non ripercorrere il calvario vissuto da Jessica e con lei da tutti i suoi cari fino a mercoledì sera (27 ottobre), quando è spirata e ha chiesto di non essere vista con gli occhi chiusi dai suoi bambini. Diciotto mesi di speranze e delusioni, da quando, a febbraio 2020, la diagnosi costringe ad andare all’Istituto oncologico di Milano, dove le dicono di partorire subito il bimbo che porta in grembo. Poi avanti e indietro dall’ospedale. «L’accompagnavamo, io o il marito – si sforza a dire papà Franco – ma lei doveva entrare da sola, tutto da sola, senza il conforto di un famigliare a causa delle restrizioni per il Covid. Sapeva tutto, aveva capito tutto. A volte stava bene, a volte no. Diceva che ormai capiva dagli occhi, prima che dalle parole dietro la mascherina, cosa le avrebbe detto il dottore. Anche quegli occhi a volte erano rigati di lacrime». Era giovane e anche i dottori se l’erano presa a cuore, cercando in ogni modo di risolvere la situazione.