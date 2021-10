Si perde nei boschi della Val Brembilla: soccorso 14enne

Le sue urla sono state sentite da un passante che ha allertato i soccorsi. Protagonista un ragazzino di 14 anni di Val Brembilla. Stando a quanto si è potuto sapere, il giovane sarebbe partito da Camorone, qualche chilometro più a valle, su un sentiero. Arrivato in prossimità della località Magnavacche ha perso l’orientamento e si è trovato in una zona impervia. Con il cellulare ha chiamato la mamma e cominciato a chiedere aiuto. La mamma ha allertato il numero unico di emergenza: in azione i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino, oltre a un’ambulanza del 118. I Vigili del fuoco hanno raggiunto lo studente e lo hanno accompagnato a valle. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di San Giovanni Bianco per le cure del caso.