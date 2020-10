Si perdono sul monte Ubione Domenica sera recuperati due ragazzi

Due ragazzi bergamaschi di 24 e 25 anni hanno parcheggiato l’auto in zona ponte del Chitò, a Strozza, e sono saliti sul monte. Ma qualcosa è andato storto, non sarebbero nemmeno arrivati in vetta e nonostante si siano incamminati con meta il parcheggio del cimitero di Clanezzo, per il quale hanno chiesto indicazioni a un signore incrociato in quota, si sono persi.

Verso le 19, quando ormai avevano capito che, sprovvisti di una frontale o di una torcia, non sarebbero riusciti a tornare a valle senza problemi, hanno chiamato il 112 . Sul posto sono arrivati i tecnici della Sesta delegazione orobica del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e i Carabinieri di Almenno San Salvatore. I soccorsi hanno allestito un piccolo centro di coordinamento ricerche nel passaggio coperto vicino alla chiesa parrocchiale di Clanezzo e da lì hanno iniziato a coordinare le ricerche.