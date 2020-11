Si posa un nuovo ponte sul Brembo Il video spettacolare con il drone

Al via venerdì 6 novembre con la posa in blocco della campata corta, lunga circa 26 metri, i lavori del nuovo ponte comunale sul fiume Brembo a San Giovanni Bianco. L’opera, fondamentale per il paese e per l’intera Valle Brembana, avrà un costo totale di 3 milioni e 620 mila euro sostenuto dal Comune grazie a un contributo a fondo perduto dal Cipe, Comitato interministeriale dello sviluppo economico di 2 milioni e 470 mila euro e a una convenzione con la società Smigroup che prevede a carico dell’azienda una quota pari a 700 mila euro e il resto con risorse proprie di bilancio. I lavori erano iniziati a maggio 2019 e, adesso, tra ieri e lunedì, vedranno la posa delle travi in ferro di entrambe le campate.

Guarda il video del drone della posa delle campate.