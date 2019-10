Si sente male mentre è al lavoro Muore 46enne di Dalmine

Ha avuto un infarto mentre era al lavoro in Tenaris Dalmine, soccorso dai colleghi è stato poi portato d’urgenza in ospedale ma non ce l’ha fatta. È morto martedì mattina, Andrea Gotti, 46 anni, di Dalmine.

Figlio unico e padre di una ragazza nata da una precedente relazione, era sposato con Licmarie, conosciuta a Cuba. I due vivevano nel centro storico di Sforzatica Sant’Andrea. In cura da anni per problemi di cuore, Andrea lavorava come operatore in Ftm (il reparto dove si fabbricano tubi di medie dimensioni) di Tenaris Dalmine: stava facendo il secondo turno quando si è sentito male. Lo hanno trovato privo di sensi nella sua postazione i colleghi di reparto quando hanno visto un fermo anomalo della linea di produzione. I colleghi hanno subito cercato di far ripartire il cuore di Andrea praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del medico interno e del 112. I soccorritori, arrivati pochi minuti dopo, hanno continuato l’attività di rianimazione con l’ausilio del defibrillatore e una volta stabilizzato, Andrea è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Zingonia, dove però è deceduto.