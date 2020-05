Si va dai nonni, ma in sicurezza Le dieci regole da rispettare

Gli anziani, si sa, sono quelli che rischiano di più. Ma dopo i due mesi trascorsi senza poter vedere nonni, zii e parenti diventati «lontani» per decreto, da lunedì 4 maggio si potrà far loro visita, ma con le dovute attenzioni.

Richiamando al senso di responsabilità dei singoli, Regione Lombardia ha stilato un decalogo sui comportamenti da tenere durante le visite ai parenti e ai «congiunti» in genere. «Sarà bello tornare a visitare i nostri cari - si legge nel volantino intitolato “Si va dai nonni” -, ma dobbiamo imparare a farlo in sicurezza, soprattutto se sono anziani».

I dieci punti sono suggerimenti di buon senso, utili a chi possa ancora avere dubbi sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus e in particolare sull’uscita da casa per andare a trovare i parenti e ridurre al minimo il rischio di contagiare ed essere contagiati. Il primo punto del decalogo spiega che «in caso di sintomi influenzali, anche minimi, è meglio posticipare la visita», I consigli proseguono così: «Incontra i tuoi cari da solo o in presenza di un solo bambino. Se i tuoi bambini incontrano i nonni o persone anziane, accertati che non abbiano avuto contatti ravvicinati con coetanei o altre persone, almeno nelle settimana precedente l’incontro. Meglio un solo incontro lungo e non due incontri brevi».