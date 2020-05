«Siamo pronti a riaprire, poi si vedrà» I negozi si preparano alla ripresa di lunedì

Un gigantesco forse. Questa è la situazione del commercio e della ristorazione che si preparano a lunedì 18 con la speranza di poter riaprire i battenti. Per abbigliamento e calzature sembra non esserci problema, per quanto riguarda ristoranti e bar la situazione è ancora complessa . Soprattutto in Lombardia, l’epicentro del Covid-19. Gli occhi sono tutti puntati su Palazzo della Regione dove oggi dovrebbe arrivare una decisione del presidente Attilio Fontana.

«Dal 18 maggio i negozi riaprono per scelta del governo, prima di allora noi dovremo ricevere le linee guida che devono essere inviate dal governo tramite l’Inail - ha chiarito Fontana nei giorni scorsi -, a quel punto incroceremo le linee guida con i dati epidemiologici e avremo la possibilità a livello territoriale di fare valutazioni chiedendo eventualmente di riaprire qualche attività in più».