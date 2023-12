Sirmione, pensionato bergamasco salvato da un turista col massaggio cardiaco

È un pensionato bergamasco di 82 anni il protagonista di questa storia natalizia a lieto fine. L’uomo, nel giorno della Vigilia, si trovava a Sirmione con la famiglia. Dopo aver pranzato in un ristorante della località sul Garda, intorno alle 14 si è avviato con i parenti per una passeggiata verso il centro storico, ma dopo pochi passi ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I parenti hanno subito chiamato i soccorsi. Ma prima ancora del loro arrivo, a intervenire in modo decisivo è stato un passante.

Il turista, messo l’anziano in posizione di sicurezza, ha ripreso la sua passeggiata. Poco dopo una pattuglia della Polizia locale di Sirmione si è fermata. Gli agenti hanno verificato che fossero attivati i soccorsi e hanno coperto l’anziano con la coperta metallica isotermica, mettendo in sicurezza l’area e regolando la viabilità. Dal racconto dei presenti, gli agenti hanno appreso quanto era accaduto, compreso il determinante intervento dello sconosciuto «salvatore». All’arrivo del personale sanitario, l’anziano è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.