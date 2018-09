Smartphone, allarme adolescenti «In chat anche oltre 100 volte al giorno»

Arrivano a toccare il cellulare anche 110 volte al giorno e fanno fatica a prendersi una pausa da social e web. Quasi impossibile stare tre ore senza il mondo virtuale: due ragazzi su tre non rinunciano a inviare messaggi o rispondere alle telefonate nemmeno di notte o se si trovano a tavola in famiglia. I giovani 2.0 sono sempre più connessi, non solo nell’età dell’adolescenza, ma anche nella preadolescenza: praticamente tutti i ragazzi e ragazzini hanno in tasca un telefonino, che sia smartphone o di vecchia generazione, nel 97% dei casi per chi frequenta le medie e 99,5% per chi è alle superiori.