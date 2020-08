«Soddisfare i bisogni non basta Serve la conversione di cuore e mente»

Se, nelle forme esteriori, sarà più dimessa che negli anni passati (per il doveroso rispetto che va garantito alle norme anti Covid), non per questo la festa del patrono che Bergamo si appresta a vivere oggi deve passare in secondo piano. Anzi, dopo mesi di lutti, sofferenze, fatiche, aprire il cuore alla speranza nel segno di Sant’Alessandro e di una comunità «ritrovata» e pronta a ripartire, seppure avvolta in un clima di profonda incertezza, farà bene a ciascuno di noi. Quell’uomo issato sulla cupola della Cattedrale, che la tradizione vuole essere un soldato romano della Legione Tebana diventato martire per non aver rinnegato la propria fede cristiana, non è un semplice orpello architettonico, ma un simbolo in cui i bergamaschi, credenti e non, si identificano fin dall’antichità.

Quell’uomo ritto e lo sguardo fiero, con il vessillo in mano, testimonia le virtù che noi tutti, nel corso dei secoli, abbiamo fatto nostre: libertà di pensiero, fortezza d’animo, lealtà e solidarietà nei confronti del prossimo. Rappresentano, in sostanza, tutte quelle caratteristiche che, fuse tra loro, plasmano un uomo autentico, giusto, capace di carità e di compassione, di partecipare cioè alle sofferenze altrui. E non c’è bisogno di rispolverare un passato ormai lontano per rendersene conto, basta semplicemente volgere lo sguardo alle nostre spalle, a poche settimane fa, quando quelle stesse virtù sono apparse chiare agli occhi del mondo, facendo di noi bergamaschi un simbolo da imitare e di cui avere grande rispetto. E pur vero, però, che continuare a dare per scontato il nostro essere «così» finisca col non alimentare più le nostre radici, lasciando ai più giovani il senso di un «dovere» più che di un «essere». Una sorta di pericolo che avverte anche il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, e che esplicita nell’intervista che segue.