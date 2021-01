Solo tre pazienti ospiti alla Muratella Il «Covid hotel» si avvia alla chiusura

La struttura di Cologon al Serio era l’unica rimasta attiva in provincia per rispondere alla seconda ondata di contagi. Ats: vista la carenza di pazienti che necessitano di questa prestazione, il servizio è interrotto.

Nella Bergamasca chiudono i Covid hotel. O meglio, il Covid hotel, l’unico veramente operativo in questa seconda ondata: si tratta de La Muratella di Cologno al Serio, struttura che lo scorso novembre ha riaperto le sue camere accogliendo i pazienti dimessi dagli ospedali ancora positivi al virus. Riaperto perché l’albergo – insieme ad altre tre strutture ricettive – era già stato trasformato in Covid hotel durante la prima ondata dell’epidemia, grazie ad un progetto promosso e coordinato da Ats Bergamo: 319 i posti letto complessivi attivati, per un totale di 460 pazienti ospitati nelle quattro strutture fino a maggio. Tutt’altro scenario rispetto a quello attuale: in questa ripresa autunnale, con i contagi ridotti a numeri fortunatamente contenuti sul territorio orobico, il ricorso al Covid hotel è stato invece decisamente modesto. Tanto che, dallo scorso 31 dicembre, il servizio è stato interrotto. «Attualmente alla Muratella sono rimasti tre pazienti positivi, che dovrebbero negativizzarsi nel giro di qualche giorno – spiega Massimo Giupponi, direttore di Ats Bergamo -. Ma, vista la carenza di pazienti che attualmente hanno bisogno di questa tipologia di prestazione, il servizio è a tutti gli effetti interrotto. In questa seconda ondata la necessità di ricorrere al Covid hotel è stata effettivamente contenuta, nulla a che vedere con l’esigenza della scorsa primavera».

Con i numeri – fortunatamente – a calare, è emerso però un altro tema, quello della sostenibilità economica del servizio. La Muratella si è ritrovata ad avere un’intera struttura da 60 camere aperta, a fronte di un tasso di occupazione piuttosto basso. Difficile, a detta dei gestori, rientrare dei costi: l’accordo con Ats prevede un corrispettivo pari a 80 (in alcuni casi 120, in base al tipo di assistenza sanitaria prestata ai pazienti) euro al giorno per ciascuna camera occupata. Fondi che – a differenza della primavera, quando erano stati messi a disposizione da una cordata di privati – adesso arrivano dallo Stato attraverso Regione Lombardia.