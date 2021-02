Sopralluogo di Bertolaso a Bergamo «Verifica per un hub vaccinale in Fiera»

Covid, il consulente della Regione Lombardia ha visitato nel pomeriggio di sabato 13 febbraio gli spazi di via Lunga. Con lui il dg di Ats Massimo Giupponi: «Valutazioni in corso». Presente anche il direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII Fabio Pezzoli.

Orario d’entrata alle 14,26, orario d’uscita alle 15,05. Il sopralluogo di Guido Bertolaso, ieri alla Fiera di via Lunga, è durato 39 minuti. Il consulente della Regione per il Piano vaccinale ha fatto tappa in Bergamasca, per alcune verifiche tecniche sugli immobili di grandi dimensioni che potrebbero essere usati per la campagna massiva, che coinvolgerà mezzo milione di bergamaschi. Oltre al polo fieristico della città (dove ad accompagnarlo c’erano il direttore generale di Ats Massimo Giupponi e il direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni Fabio Pezzoli), ha visitato anche il PalaSpirà di Spirano (il primo hub vaccinale a partire, da martedì) e il centro fieristico di Chiuduno. Qui ad aspettarlo c’erano rispettivamente il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs e dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati.