Spettacoli, feste e calcetto: nuova stretta «Jogging, non serve la mascherina»

Nessun lockdown ma maggiori restrizioni per evitare il diffondersi del virus e misure estreme. In serata potrebbe già arrivare il nuovo Dpcm.

La stretta è pronta, ma non ancora interamente messa nero su bianco. Il premier Giuseppe Conte e il governo sembrano darsi un breve supplemento di riflessione prima di intervenire. Il capo del governo in queste ore cercherà l’equilibrio adeguato a contemperare due esigenze primarie: evitare un lockdown o comunque misure che portino un danno economico eccessivo e mantenere, come priorità assoluta, la tutela della salute in questa nuova fase. Non è semplice e il rischio confusione è dietro l’angolo.

Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre il ministero della Salute ha definito «fake news» il documento di lavoro circolato e che contiene le misure del prossimo decreto. Decreto sul quale, filtra dall’esecutivo, Conte vorrebbe chiudere di fatto già lunedì sera ma potrebbe anche optare per far slittare la sua entrata in vigore il 15 ottobre, come era previsto prima dell’impennata dei contagi . Le sensibilità, nel governo, su alcune misure sembrano ancora divergere tra chi professa una certa prudenza nella stretta e chi interpreta la linea più dura. La linea «della razionalità e dell’accortezza», ad esempio, è sposata dalla capo delegazione Italia viva, Teresa Bellanova.