Stadio, in estate via alla nuova curva Sud Nel 2022 toccherà invece al parcheggio

Squadre in campo, la prossima settimana Palafrizzoni e Atalanta s’incontreranno per definire l’iter di completamento del restyling del Gewiss Stadium. Completata la tribuna Giulio Cesare (o «Rinascimento») resta da mettere mano alla Sud. E non è un intervento da poco.

Le opzioni in campo erano diverse e alla fine la scelta pare caduta su quella più veloce: ovvero la realizzazione della gradinata vera e propria al termine di questo campionato mentre per il parcheggio interrato si dovrà aspettare l’estate 2022. Queste le voci che trapelano dal Comune. Ma in questo modo, se il Covid allenterà la presa come tutti auspicano, l’Atalanta potrà riaprire le porte ai suoi tifosi in tutti i settori nel campionato 2021-22. Chiaramente ancora in serie A visto l’andazzo, e si spera pure in Europa. Se quella dei grandi meglio ancora.