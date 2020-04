Stadio, via all’iter per la tribuna Ubi

L’Atalanta: noi siamo pronti a partire

Depositati in Comune i documenti per il permesso di costruire. Potrebbe arrivare per fine maggio. Spagnolo: «Se riaprono i cantieri e campionato a porte chiuse, cominciamo». Senza più il termine dei 100 giorni.