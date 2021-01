Stati Uniti choc: quattro morti

Assalto al Congresso dei fan di Trump

Il mondo è sotto choc per un assalto senza precedenti, con scontri e quattro morti a Capitol Hill, il cuore della democrazia americana. Ad attaccarlo sono stati migliaia di fan di Donald Trump mentre era in corso la seduta del Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden, nello stesso giorno in cui i democratici hanno conquistato il Senato e quindi l’intero Parlamento.