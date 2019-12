Piani di Bobbio, si stacca lastra di ghiaccio Precipita per 100 metri: grave un 58enne

Nuovo incidente in montagna nella mattinata di lunedì 30 dicembre, questa volta nella zona dei Piani di Bobbio. Un uomo di 58 anni è precipitato a Valtorta poco prima delle 10.30 facendo scattare subito i soccorsi. Dalle prime informazioni sul posto pare che stesse facendo un’escursione con le ciaspole insieme a un amico quando si è staccato un lastrone di ghiaccio e l’escursionista è precipitato per alcune decine di metri . Sul posto, per i soccorsi, l’elicottero del 118 da Como, il Soccorso alpino e i carabinieri di Zogno insieme ai Carabinieri sciatori di Piazza Brembana. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con trauma cranico, toracico e agli arti.

Sempre in mattinata una ragazza di 17 anni è caduta sulla pista Conca Nevosa a Carona intorno alle 11.30 ed è stata soccorsa dall’Elisoccorso di Bergamo in codice giallo. Soccorso anche in codice giallo un uomo di 54 anni sugli impianti di sci di Foppolo . Anche domenica 29 dicembre, complice la bella giornata le piste di tutta la provincia si sono riempite di sciatori, ciaspolatori ed escursionisti provenienti non solo dalla Bergamasca ma anche da fuori regione. E non sono mancati gli incidenti.