Stop vacanze sugli sci, operatori in rivolta «A rischio migliaia di posti di lavoro»

Ok dalle Regioni al protocollo: skipass limitati e distanziamento ai tornelli. Ma Roma vuole chiudere. Le reazioni a Valtorta: crollerebbe l’indotto. Pora: a Natale oltre la metà del fatturato. Gromo: la sicurezza si può garantire.

«Dietro lo sci ci sono migliaia e migliaia di famiglie che lavorano. Noi impiantisti, ma anche tanti che lavorano nel settore, dal noleggiatore al ristoratore, hanno bisogno dello sciatore per vivere. Fermarlo è assurdo». Il presidente lombardo dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) Massimo Fossati, amministratore anche della stazione sci Valtorta-Piani di Bobbio, riassume i pensieri di tutti i gestori delle seggiovie sulle Orobie.

L’ultimo indirizzo del Governo centrale pare essere rivolto alla chiusura totale degli impianti di risalita, anche nelle regioni gialle, fino all’Epifania. Niente «vacanze sulla neve», viene detto, causa di troppi assembramenti e motivo di contagio. «Vero, lo sciatore, per garantire la salute, può anche rinunciare a una stagione - continua Fossati - e siamo d’accordo. Ma chi governa forse fa finta di non vedere l’enorme indotto che deriva dal mondo della neve, le migliaia di famiglie che vivono grazie allo sci». Per questo tutte le stazioni sci orobiche, nonostante l’incertezza, hanno deciso di prepararsi comunque all’apertura: con collaudi, manutenzioni, biglietterie automatiche e online, chi sparando anche neve programmata.