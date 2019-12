Strade da rattoppare a Bergamo Nuovi cantieri e lavori per 1,1 milioni

Il progetto è stato approvato nell’ultima Giunta di giovedì scorso e prevede un investimento da 300 mila euro a cui vanno aggiunti altri 800 mila per strade interne che verranno sistemate nel corso del 2020. In totale sono stati stanziati 1,1 milioni di euro, una cifra consistente se paragonata agli anni di spending review in cui il finanziamento massimo per questo capitolo si è fermato a 600 mila euro.