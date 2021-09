Stroncato da un male incurabile a 51 anni: l’addio a Mauro Medici, sub col cuore in Madagascar

Dolore a Castro per la scomparsa del 51enne Mauro Medici: partito per il Madagascar lascia moglie e due figli.

Profondo cordoglio nella comunità di Castro per la scomparsa all’età di 51 anni di Mauro Medici, vittima di un male incurabile che lo ha strappato alla vita dopo una breve battaglia. Tanti i messaggi commossi sui social, tra gratitudine e ricordi che sembravano sbiadire ma che adesso riaffiorano nella memoria di chi lo ha conosciuto. Mauro aveva salutato Castro verso la fine degli Anni Novanta per trasferirsi a Nosy Be, un’isola poco a largo della costa nord occidentale del Madagascar. Si era innamorato di quei posti dopo una vacanza passata a fare immersioni nella barriera corallina e aveva capito che quella era la vita che avrebbe voluto fare.

L’amore per le immersioni