Strutture sportive, lavori al via a Longuelo e Loreto

Un grande lavoro di rigenerazione e di riordino delle strutture sportive del comparto dei quartieri di Loreto e Longuelo è attualmente in corso per mano dell’Amministrazione comunale: dopo la riqualificazione degli spogliatoi e la realizzazione della nuova palestra per la scherma, completata a inizio 2020, ora il Comune di Bergamo ha completato l’iter di progettazione per la sistemazione degli immobili e dell’illuminazione del campo da calcio di via Meucci.