Suisio come Vo’ Euganeo, test per tutti Tra i 5 paesi della ricerca del virologo Galli

Suisio come Vo’ Euganeo, il paese del padovano dove nelle scorse settimane è andato in scena il campionamento a tappeto, con la quasi totalità dei suoi 3.000 abitanti sottoposti a tampone. Il Comune dell’Isola bergamasca, che da marzo ha contato 25 morti di cui 11 ufficiali di Covid (nel marzo 2019 un decesso, 15 nel marzo 2020) ed è arrivato a una massimo di 32 contagiati (oggi sono 8), è uno dei 5 scelti per l’indagine epidemiologica dell’ospedale Sacco di Milano che potrebbe partire la prossima settimana. In questo caso, anziché tamponi, si tratta di test sierologici: il tampone scatta in una seconda fase, e non solo per i casi positivi.

«Abbiamo in programma una rilevazione sull’intera popolazione, su base volontaria, bambini compresi», spiega Massimo Galli, direttore responsabile del Dipartimento universitario di malattie infettive del Sacco . Anche gli altri 4 paesi sono in Lombardia: Borghetto Lodigiano e Castiglione d’Adda, nella provincia di Lodi; Vanzaghello e Carpiano, rispettivamente a nord e a sud di Milano. «Due sono stati i criteri nella scelta dei comuni – illustra Galli -: il numero di abitanti, compreso fra i 3.000 e i 5.000 (Suisio ne ha circa 3.800, ndr), e il fatto che si trovassero sul territorio regionale ma non in aree contigue. All’inizio avevo pensato a Nembro, ma ho capito che si stava orientando diversamente e non ho voluto insistere perché non sono Superman . E poi, alla fine, è un comune che come popolazione (più di 11.000 abitanti, ndr) non sarebbe rientrato nei canoni».