Sul volo dall’India a Orio 6 positivi, a breve si saprà se è variante indiana

Sei positivi. Se alla variante indiana o meno si saprà molto a breve. Nell’attesa ci sono 146 persone in isolamento per 10 giorni nei due Covid hotel individuati nella Bergamasca, alla Muratella di Cologno al Serio e al Mercure di Bergamo, come previsto dall’ultima ordinanza anti Covid. Questo il primo bilancio del volo da Amritsar, nello stato indiano del Punjab, ad Orio al Serio atterrato ieri alle 19,12 con a bordo 129 passeggeri (compresi due bambini) e 17 membri dell’equipaggio della compagnia HiFly . Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats, rimanda il bilancio a oggi: «Per il momento prendo atto che la macchina ha funzionato bene. Non ci sono stati problemi, tutti gli occupanti dell’aereo hanno raggiunto in tarda serata gli alberghi dove effettueranno il periodo d’isolamento». Oggi l’Ats dovrebbe scegliere il laboratorio dove verrà effettuato il sequenziamento dei tamponi positivi: probabilmente tra oggi e domani si potrà avere il responso sulla natura della variante. Nota bene, chi si è imbarcato in India nella mattinata di lunedì diretto a Orio l’ha fatto sulla scorta di una certificazione di test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 72 ore precedenti. Quindi qualcosa non quadra molto, così di primo acchito.