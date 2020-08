Sull’Alben un rifugio per aiutare le missioni

Il sogno di un rifugio solidale ed ecosostenibile all’Alben, con la volontà di creare un riferimento per i giovani e gli amanti della montagna. Sono questi i punti fermi da cui ha preso il via il progetto di riqualificazione di Baita Piazzoli, a Cornalba.

Un progetto, ideato dai volontari dell’associazione di promozione sociale «La Cordillera», impegnati ora nella sistemazione e poi nella gestione del rifugio, in collaborazione con il Comune di Cornalba, proprietario della struttura, che verrà presentato, domani, alle 20.30, al centro polisportivo, in un evento, organizzano in collaborazione con il Centro Missionario di Bergamo e patrocinato dal Cai di Bergamo, dall’Eco di Bergamo e da Bergamo Tv, che prevede anche una fiaccolata all’Alben e l’accensione del braciere cima Cornetti alle 21.30 e domenica la Messa alle 11 alla cappella di San Rocco e un pomeriggio di attività all’aperto (trekking, arrampicata e slack-line).