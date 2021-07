Sulle Orobie il «Salto degli sposi»,150 anni fa il tragico episodio

Dicono i racconti dell’epoca che durante il loro soggiorno erano soliti trascorrere le giornate mano nella mano, andare alla ricerca degli angoli più suggestivi e solitari. Si chiamavano Anna Stareat, pittrice, e Massimo Prihoda, violinista. Quel tragico episodio che non fu mai chiarito divenne presto leggendario. In breve tempo la pineta del «balcone di roccia di Anna e Massimo» iniziò ad essere frequentato da famiglie e gitanti e prese in breve il nome di «salto degli sposi». Nel 1930 suor Maria Ferrari, castionese, missionaria negli Stati Uniti, in una lettera inviata ad un parente con nostalgia scriveva: «…quel salto degli sposi che ero andata per l’ultima volta nel 1920 con Rina…che bei ricordi, e che bei tempi…».

Facilmente raggiungibile in pochi minuti di cammino per il sentiero che inizia dal parcheggio del bar Sport del Passo della Presolana, il «Salto», col passar del tempo è diventato uno dei luoghi più gettonati delle Orobie.