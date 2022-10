Superbonus verso la revisione: sconto al 60-70%, più basso per la seconda casa

Si va verso una revisione del Superbonus. La maxideduzione al 110% potrebbe lasciare spazio a una più contenuta al 60-70%, garantita però a lungo termine. Lo sconto potrebbe essere legato all’immobile da ristrutturare o al reddito del proprietario che opta per l’intervento. In una formula alternativa o mista che ancora deve essere messa a punto. In pratica, si potrebbe applicare una deduzione più alta nel caso di ristrutturazione della prima casa, rigorosamente non di lusso, e più bassa sulla seconda. O si potrebbe correlare l’entità del bonus al reddito del proprietario, anche se in questo caso bisognerebbe distinguere, ad esempio, tra reddito vero e proprio e patrimonio immobiliare.