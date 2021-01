Superiori, le reazioni al nuovo rinvio «Demotivati e stanchi. Studenti faticano»

Riaprire le scuole di ogni ordine e grado e riattivare completamente i contatti sociali senza misure restrittive potrebbe determinare «un’onda epidemica non contenibile» . Lo si legge in uno studio Inail-Iss pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the Us (Pnas) diffuso nella mattinata dell’8 gennaio dopo che la Regione Lombardia ha confermato nella serata di ieri di voler proseguire con la didattica a distanza nelle scuole fino al 24 gennaio.

«L’analisi condotta – si legge nello studio dell’Inail-Iss – non permette di distinguere tra infezione trasmessa all’interno degli edifici scolastici e infezione trasmessa durante le attività peri-scolastiche (es. trasporti, assembramenti fuori dalle scuole, attività extra-scolastiche)». La riapertura fino alle medie – si legge – potrebbe avere «un impatto limitato». Secondo lo studio, le riaperture sono rischiose se l’incidenza del contagio da Covid resta alta anche se l’Rt è minore di 1.