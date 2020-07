Supplenti, le graduatorie online Ma i sindacati: «Si rischia il caos»

Nuovi metodi di reclutamento che permetteranno di snellire le procedure, ma che, inevitabilmente, portano in dote anche incertezze e preoccupazioni: quelle dei sindacati della scuola, che pur riconoscendo la validità della digitalizzazione delle assunzioni dei supplenti, sono in attesa di delucidazioni circa i tempi e le modalità di un sistema ancora tutto da sperimentare.

La novità delle GPS, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che a partire da quest’anno sostituiranno le Graduatorie a Esaurimento e le Graduatorie d’Istituto, dovrebbe partire a breve, ma nemmeno gli addetti ai lavori conoscono modi e tempi di presentazione delle domande. «L’ordinanza che regola la procedura – dice Salvo Inglima, segretario provinciale Cisl Scuola – è di pochi giorni fa e presenta un sistema completamente nuovo: le GPS andranno a sostituire le graduatorie provinciali cartacee, il che è positivo. Quello che ci preoccupa però sono i tempi: ci sarà una finestra temporale per immettere le domande di inserimento in graduatoria, ma sappiamo che in tutto il Paese ci sarà una corsa a presentare queste nuove domande. Non sappiamo se le procedure verranno concluse per settembre».