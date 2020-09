Svolta all’ex Diurno: pronti al restauro «Il sogno resta portare la gente in centro»

L’ex Diurno è impacchettato dalle transenne, piazza Dante un cratere, dove non si muove foglia (solo erbacce, gli alberi non ci sono più) o mezzo (da agosto i lavori sono fermi). Da lunedì 7 settembre, però, nel cuore del centro piacentiniano tornano a fervere le ruspe. La palla - o meglio il cantiere - passa dal Comune ai privati, per dare il via alla Fase 2. Concluso infatti lo smontaggio della fontana del Tritone, la rimozione dei lampioni e dell’arredo, con lo scavo fino a meno 80 centimetri (pacchetto a cura di Palafrizzoni), inizierà l’intervento che riguarda la struttura ipogea vera e propria. Le imprese incaricate dalla cordata Previtali-Cividini (gli imprenditori che nel 2016 hanno acquistato dal Demanio l’ex albergo sotterraneo, col sogno, confermato, di farci un locale di intrattenimento) continueranno infatti lo scavo fino a quota meno 6 metri, per riportare alla luce il vecchio diurno con la sua caratteristica cupola.