Tanta normalità e voglia di leggerezza: riecco, dopo due anni, il Carnevale - Gli eventi in provincia

Due anni fa la festa di Carnevale nei paesi segnò lo spartiacque tra la vita normale e la tragedia. Saltarono i cortei, alcuni decisero di organizzare ugualmente qualcosa, ma si percepiva già nell’aria che il clima stava precipitosamente volgendo al peggio. Due anni dopo la situazione sembra finalmente a una svolta, e l’effetto è una miriade di iniziative e appuntamenti di festa e di evasione che segnano il ritorno alla socialità, a quella normalità da tanti, troppi mesi sognata e invocata. Sempre con un occhio di riguardo alle misure di sicurezza.

A Trescore domenica 27 febbraio all’oratorio è prevista «La distruzione della Vecchia» con una ricca merenda e alcune premiazioni, per il gruppo mascherato più numeroso, per la mascherina più piccola e per quella più originale. A Cologno al Serio , domenica a partire dalle 15 ci sarà lo spettacolo di burattini messo in scena da «I Burattini di Roberta», giochi, frittelle e la premiazione del miglior costume. Contemporaneamente l’associazione dei commercianti «Le Botteghe», con la collaborazione del Comune, lancia il concorso fotografico «Il carnevale in una foto».