Tar e zona rossa in Lombardia Giovedì l’udienza sul ricorso

Definirlo mezzogiorno di (rosso) fuoco è persino scontato, praticamente automatico. Ma del resto è a quell’ora che giovedì al Tar del Lazio è fissata l’udienza per il ricorso della Regione Lombardia contro il Dpcm (e l’ordinanza successiva) che ci ha messo in zona rossa. Il primo obiettivo dei ricorrenti è ottenere un provvedimento d’urgenza di sospensione del decreto così da tornare in zona arancione. Richiesta che verrà trattata da un giudice monocratico nell’attesa dell’eventuale conferma o meno del provvedimento da parte del Tar in formazione collegiale, ovvero a tre componenti, nei giorni successivi.

I più ottimisti prevedono una decisione già nella giornata di giovedì, ed è possibile, considerando i tempi strettissimi della questione: la Lombardia sarà difatti in zona rossa fino al 31 gennaio, come da ordinanza del ministro Roberto Speranza, quindi di tempo per decidere ce n’è davvero poco, pena il rischio di emettere un provvedimento di fatto inutile, calendario alla mano.