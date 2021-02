Tavernola, il radar di Stromboli punta il suo scanner sul Saresano

Scenari e decisioni verranno dai dati trasmessi in tempo reale da questo «scanner» montato in zona ristorante Sirena a Tavernola e puntato sul fronte di frana. L’apparenza di un trabiccolo che si muove incessantemente avanti e indietro, è in verità un sistema ultra sofisticato, frutto di anni di ricerche, utilizzato per tenere d’occhio vulcani come lo Stromboli e maxi smottamenti, posato con finanziamento della Provincia di Bergamo, gestito e controllato dalla società Ellegi srl di Como, collegato 24 ore al giorno alla sala operativa della Protezione civile in Regione. Il nome tecnico - GBInSar LiSamobile - si traduce in un radar di terra che manda in tempo reale dati come una specie di Tac alla montagna. L’elaborazione di questi dati porterà a un modello, il modello porterà a scenari, gli scenari dovranno portare a decisioni. Sempre che ce ne sia il tempo: nel caso il radar fotografasse movimenti «bruschi» - rotolamenti di sassi, massi, macigni - di significativa rilevanza in base a parametri codificati, dalla sala regionale scatterebbe l’allarme, attivando protocolli di emergenza che si stanno completando di ora in ora ai tavoli tecnici allestiti dalle Prefetture.