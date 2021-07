Tempo ancora instabile, possibili temporali sulle Prealpi

Quando migliorerà il tempo? È la domanda che ricorre con maggior frequenza in questi giorni di luglio, certamente singolari visto che siamo in piena estate.

Poche le speranze al Nord, almeno fino alla fine del mese. Dalle ultime emissioni modellistiche, infatti, pare che la profonda saccatura Nord europea non sia disposta a fare un passo indietro a favore dell’anticiclone; è una lotta fra titani, sulla cui linea di confine, tra l’altro, si stanno consumando violenti temporali con grandinate eccezionali. La recente cronaca, infatti, ha mostrato immagini a dir poco incredibili, con «chicchi» di grandine grandi come palle da tennis; fenomeno, questo, che non lascia scampo a ciò che trova sulla propria strada.

Anche per mercoledì 28 luglio il tempo sarà caratterizzato da possibili passaggi temporaleschi, seppur in un contesto di moderato miglioramento che, speriamo davvero, dovrebbe durare per i prossimi due giorni.